شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يستعرض مع شركة صينية توريد أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، وفدًا من شركة يوتونج الصينية المتخصصة في صناعة أتوبيسات النقل الجماعي (غاز وكهرباء)، والتي تعد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقوم بتصنيع حوالي 25% من إنتاج أتوبيسات النقل الجماعي بالصين و15% من الإنتاج العالمي، بحضور وفد من شركة جيوشي موتورز، وكيل الشركة الصينية في القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الشركة الصينية وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتوريد أتوبيسات حديثة تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء، طبقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية وبأسعار تنافسية.

وأكد الوزير للوفد اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالاتجاه إلى تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز، نظرًا للعوائد الاقتصادية والبيئية منها، مشيرًا إلى تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة العمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا التي تعمل بالغاز الطبيعي باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، خاصة في ضوء قيام الدولة خلال السنوات الحالية بالتوسع في إنشاء وإقامة مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتطلب ضرورة تسيير مركبات صديقة للبيئة في تلك المدن الجديدة.

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وأكد شعراوي لمسؤولي الشركة على ضرورة ألا تقل نسبة المكون المحلى في تصنيع الأتوبيسات الجديدة العاملة بالغاز أو الكهرباء ما بين 60% إلى 70% تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بضرورة العمل مع كل الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارات والشركات المصرية بأهمية نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

ونوه وزير التنمية المحلية إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بسرعة التحول في استخدامات الوقود بوسائل النقل من السولار المستخدم في المحركات الخاصة بالأتوبيسات إلى المحركات التي تعمل بالغاز الطبيعى لتوفير العملة الصعبة للبلاد، بالإضافة إلى نظافة البيئة، لافتًا إلى جهود وزارة الإنتاج الحربي في هذا الشأن والتعاون مع بعض الشركات المحلية العاملة وبعض الشركات العالمية في هذا المجال بما يحقق أقصى استفادة للمواطن المصري في هذا الشأن وتوفير خدمة جيدة، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للمواطنين في الأتوبيسات الكهربائية، خاصة المقاعد المريحة والتكييف والواي فاي لخدمات الإنترنت وأن تكون مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كما تم التأكيد على أهمية فترات الضمان الطويلة لبطاريات تلك الأتوبيسات نظرًا لكونها المكون الأغلى ثمنًا، بالإضافة إلى ألا تقل السعة التخزينية للبطاريات عن 300 كيلومتر.

وتم الاتفاق على استضافة الشركة لوفد من الوزارة وهيئة النقل العام ومحافظة القاهرة لزيارة مقرها بالصين لاختيار أنسب الأتوبيسات التي تتوافق مع خطة ورؤية الدولة المصرية في هذا الشأن.

على جانب آخر، تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركتي «وي تشاي» الصينية و«جيوشى موتورز» وهيئة النقل العام بالقاهرة، فيما يخص مشروع استبدال محركات الديزل بمحركات غاز لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة الكبرى، والذي تنفذه شركة جيوشي موتورز بالتنسيق مع شركات وزارة الإنتاج الحربي وهيئة النقل العام بالقاهرة، حيث سبق أن تم تسليم إحدى أتوبيسات الهيئة بمصنع 200 الحربي لتحويل الموتور من الديزل إلى الغاز.

وأكد وفد الشركة أنه يتم حاليًا إجراء التجارب النهائية لعملية التحويل، ومن المقرر أن يتم عقب نجاح تلك التجربة البدء في إجراءات تحويل عدد أكبر من الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي في إطار خطة الدولة مع توفير خدمات ما بعد البيع والضمان وتوفير قطع الغيار والتدريب للكوادر الفنية العاملة بالهيئة في هذا الشأن.