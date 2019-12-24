شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات التقنين لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية بـ«سفنكس الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة في تلقي طلبات التقنين للمواطنين، الذين سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية على الأراضى الواقعة بنطاق مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقر جهاز المدينة بالكيلو 55 طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي.

وقال المهندس خالد سرور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إنه حرص على التواجد بين المتقدمين لتذليل العقبات والرد على استفسارات المتقدمين الخاصة بالتقديم أو بالمدينة.

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وذكر «سرور» أنه تمت إعادة فتح باب التقدم بطلبات التقنين استجابة لرغبات المواطنين، وذلك اعتبارًا من، أمس الأول، حتى 16 يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم في الفترات السابقة، للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 61 بتاريخ 30/1/2019، بإعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان تُعادل (249604132.91 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة سفنكس الجديدة».

وأضاف أنه نظرًا لتقدم المواطنين بطلبات تقنين، قررت الهيئة الاستجابة لتلك الطلبات بفتح باب التقدم للتقنين، خلال تلك المدة، موضحًا أن الطلبات تُقدم لجهاز مدينة سفنكس الجديدة، بمقره الكائن بالكيلو 55 بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا.

وأوضح رئيس الجهاز أنه لوحظ قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود «مدينة سفنكس الجديدة»، بدعوى امتلاكهم لتلك الأراضي، محذرًا من الانصياع خلف أي إعلانات، أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة، كما يهيب الجهاز بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك، يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الجهاز، مع حفظ حق الجهاز في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك حرصًا منه على الصالح العام، ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.