شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية»: مناقصة محدودة لتوريد زيت خام محلى بالجنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مناقصة محدودة رقم 3 لسنة 2019/ 2020، لتوريد زيت خام محلى بالجنيه (بحد أدنى 3 آلاف طن زيت صويا وألفي طن زيت عباد).

وحددت الهيئة، في بيان صحفي الثلاثاء، فترة التوريد من 5 إلى 20 فبراير 2020.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم في منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما يوجد مخزون استراتيجي لمنتجات اللحوم وسلع السكر والزيت والأرز تكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، ويتم توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات شهريًا.

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وأوضح المصدر لـ«المصري اليوم»، أن جميع السلع التموينية متوفرة، وتشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تشمل 20 سلعة يختار المواطن ما يناسبه طبقًا للدعم المخصص له.

ولفت إلى أن وزير التموين وجه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين وصرفها للبقالين والمنافذ التموينية لتوزيعها على المستفيدين، خاصة السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والمكرونة والجبن والمسلى، بجانب العديد من السلع الأخرى.

وأوضح أن لجنة المشتريات المركزية المباشرة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ساهمت في توفير الاحتياجات للمستفيدين من الدعم، حيث تم تخفيض أسعار العديد من السلع الأساسية، وتوفير كميات ضخمة بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنحو 10%.

وأشاد المصدر بحرص الوزارة على توفير كل المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين سواء من خلال 1200 مجمع استهلاكي، و30 ألف بدال تمويني، و3000 فرع لمشروع جمعيتي، حتى يكون لدى المواطن الحرية الكاملة في الحصول على المنتجات، وفقا لرغبته واحتياجات أسرته بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقات.