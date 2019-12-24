شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لدراسة شكاوى الأهالي من انتشار روائح كريهة في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة مختصة لبحث شكوى بعض المواطنين من انتشار روائح كريهة في بعض مناطق شرق النيل وقرى مركز ناصر الشرقية.

وقال المحافظ إن اللجنة توجهت لعمل مراجعة فنية وبيئية لبعض الأماكن المحتمل انبعاث روائح كريهة منها، مثل المجازر المجاورة للمنطقة، وعمل مسح ميداني بقريتى العلالمة وجزيرة أبوصالح.

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أضاف المحافظ أن اللجنة أعدت تقريرا بيئيا عن موضوع الشكوى لعرضه عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أنها ضمت المختصين من الديوان العام وإدارة البيئة والأمن الصناعي من مديرية القوى العاملة وصحة البيئة من مديرية الصحة والمختصين من قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وجرت مخاطبة جهاز شؤون البيئة بمحافظة المنيا لفحص المجازر بالمنطقة بيئيا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأمر المحافظ بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية واحترازية حيال الملاحظات السلبية التي رصدتها اللجنة بشأن أحد المجازر بالمنطقة، والتي قد تتسبب في انبعاث روائح كريهة، مع ضرورة ضمان تلافي كل الملاحظات، خاصة المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي والاشتراطات البيئية والنظافة والتخلص الآمن من المخلفات والصرف الصحي.