شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: آل بيت رسول الله أشرف الآل وعلينا التودد إليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك هاشتاج بعنوان:"# حب_الحسين"، بمناسبة الاحتفال بذكرى قدوم رأس الحسين، وذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "حسينٌ منى وأنا من حسينٍ أحب الله من أحب حسينًا"رواه الترمذي وحسنه. وأضافت دار الإفتاء المصرية:"آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الآل، فخرًا وحسبًا ونسبًا؛ فعليك إكرامهم واحترامهم والتودد إليهم، فإنهم ذرية طاهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي» رواه مسلم". Advertisements يحتفل المصريون كل عام بقدوم رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب، لمرقده بجامع مولانا الحسين بحى الجمالية، حيث يتم الاحتفال بتلك المناسبة لمدة أسبوع، ويتوافد الآلاف من كافة محافظات الجمهورية على منطقة وتختتم تلك الاحتفالات يوم الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الآخر، والذى يوافق اليوم 24 ديسمبر.

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