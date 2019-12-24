شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان الداخلية تزور دور أيتام المعاقين لتوزيع الهدايا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
ونسق قطاع حقوق الإنسان مع مديرية أمن القاهرة، لتنظيم زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوى الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة، حيث تم توزيع عدد من الهدايا العينية لنزلاء تلك الدور، ومشاركتهم فى قضاء يوم ترفيهى لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم.
كان لتلك الزيارات الأثر الطيب فى نفوس نزلاء تلك الدور، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.
وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية، وتوجيه القوافل الخدمية، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة، للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.
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