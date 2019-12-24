شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحصل على 410 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى حصول مهندس مصرى على مستحقاته المالية المتأخرة لمدة 5 أشهر، بقيمة إجمالية 97 ألفا و731 ريالاً سعوديا ، أي ما يوازي 410 ألاف جنيه مصري تقريبا.

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من المهندسين "أ.ع.م" ويعمل بإحدى شركات صيانة وتشغيل المصاعد الكهربائية بمعاونته ومساعدته في الحصول علي مستحقاته لتوقف صرف راتبه منذ خمسة أشهر ومكافأة نهاية الخدمة عن سبعة سنوات عمل بقيمة إجمالية أكثر من 97 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

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وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا من المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان أكد فيه أنه تم إفادة المواطن بضرورة رفع دعوي عمالية بالمحكمة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي لحفظ حقه.

وقد قام مكتب التمثيل العمالي بالتواصل مع مدير الشئون الإدارية بالشركة "س.العتيبي" الذى أفاد أن تأخر الصرف بسبب تعثر مالي للشركة لتأخر تحصيل مستخلصاتها لدي الغير، فتم اخطار المواطن المصرى بالاستمرار فى متابعة الدعوى لحين حصوله علي مستحقاته.

وبعد المتابعة المستمرة مع المواطن المصرى ومسئولى الشركة تم استلام الموطن شيك من محكمة التنفيذ بكامل مستحقاته بقيمة تتجاوز ما قيمته 410 آلاف جنيه مصرى تقريبا.