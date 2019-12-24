شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نشر المصايد وتحليل عينات الحشرات إجراءات لمواجهة دودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه من بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة دودة الحشد الخريفية، إنه تم نشر عدد 250 مصيدة فرمونيه بمحافظات الصعيد اعتبارا من يناير 2019 حتى تاريخه وتم تجميع وإرسال عدد 550 عينة حشرية من جميع المصايد المنتشرة بمحافظات الصعيد وقد بلغ عدد الحشرات المنجذبة للمصايد الفرمونية 17614حشرة مختلفة الأجناس والأنواع التي وجميعها خاليه من دودة الحشد الخريفية ما عدا محافظة أسوان.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، خلال عرضة التقرير على وزارة الزراعة وحصل"الخليج 365" ، عليه إنه تم تدريب عدد 100 مهندس مكافحة بمحافظات الصعيد وذلـك خلال شهري ابريل ومايو 2019 بمحافظة الأقصر وتم عقد عدد 271 ندوة إرشادية بمحافظات الوجه القبلي حضرها 4285 مزارع ومشرف ومهندس تحت عنوان الوقاية والعلاج ومكافحة دودة الحشد الخريفية.

وتابع"الشناوى"، إنه تم عقد العديد من الندوات الارشادية وأيام الحقل لتوعية المزارعين بنظام الادارة المتكاملة لمكافحة الآفات بداية من إعداد الارض للزراعة وتطهير الشتلات وحتى جنى المحصول اثناء المرور على الزراعات بمختلف المحافظات من خلال مناطق المكافحة الستة (جنوب الصعيد – شمال الصعيد – جنوب الدلتا-شمال الدلتا -شرق الدلتا -القناة وسيناء) ومهندسي المكافحة بالمحافظات المختلفة.