شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رصف ورفع كفاءة 2300 كيلو متر طرق بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم إنفاق مبلغ مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلو متر وتنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019.

وأضافت الوزارة فى استعراض لأبرز ما أنجزته خلال عام 2019 أنها تستهدف بحلول 30 يونيو 2024 رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر وتنفيذ عدد 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين يسن القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.