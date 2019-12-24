شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رصف ورفع كفاءة 2300 كيلو متر طرق بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزارة فى استعراض لأبرز ما أنجزته خلال عام 2019 أنها تستهدف بحلول 30 يونيو 2024 رفع كفاءة طرق محلية بطول حوالى 15 ألف كيلو متر وتنفيذ عدد 120 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة تقديرية قدرها 36 مليار جنيه لتسهيل حركة انتقال المواطنين يسن القرى والمدن ونقل السلع والبضائع.
كانت هذه تفاصيل خبر التنمية المحلية: رصف ورفع كفاءة 2300 كيلو متر طرق بتكلفة 7 مليارات جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.