شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الكيماويات تبحث النهوض بصناعة الأدوية فى مؤتمر صحفى باتحاد عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت النقابة العامة للكيماويات مؤتمرا بمبنى الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، حول صناعة الأدوية فى مصر، وتذليل العقبات التى تقابلها، بحضور الكيميائى عماد حمدى رئيس "النقابة العامة".

وشارك فى المؤتمر ممثلى الوزارات المعنية، ورؤساء مجالس الإدارة لشركات الأدوية بالقطاعين العام والخاص، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ورئيسغرفة الأدوية فى اتحاد الصناعات، ورئيس غرفة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، وأعضاء مجلس نواب، ونقابيين.

وقال عماد حمدى رئيس النقابة، إن هذا المؤتمر يأتى فى إطار سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطني التى تنظمها "النقابة العامة" ،بعد مؤتمر حول صناعة الورق والأسمدة.