شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات الإنقاذ تساعد سيدة مسنة تعذر صعودها لمسكنها نظراً لحالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة فورية لبلاغ إحدى السيدات، قامت وحدات الإنقاذ ب الحماية المدنية بمساعدة سيدة مسنة تعذر صعودها لمسكنها، نظراً لحالتها الصحية بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغ من إحدى السيدات، أفادت بعدم قدرة شقيقتها "مسنة" على الحركة، نظراً لحالتها الصحية، وصعوبة صعودها لمحل سكنها، والتمست المساعدة.

تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة السيدة، حيث تم تقديم كافة سُبل المساعدة ونقلها، وإدخالها للشقة سكنها بحاله صحية جيدة، ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.