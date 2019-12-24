شكرا لقرائتكم خبر عن شركتا مياه أسيوط وسوهاج تبحثان التعاون المشترك فى مجال ترشيد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، نظيرتها بسوهاج، لتبادل الخبرات والاستفادة من الإنجازات التي حققتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ممثلة في إدارة ترشيد الطاقة، بعد أن تمكنت من تصنيع وتركيب لوحات تحسين معامل القدرة بجميع قدراتها، وكذا لوحات التوزيع الكهربائية.

من جانبه قال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن وفداً من شركة مياه سوهاج، بمرافقة عدد من مسئولي الشركة، توجه إلى مقر ورشة تصنيع لوحات تحسين معامل القدرة، ولوحات التوزيع الكهربائية بمنطقة صدفا، والمنشأة لهذا الغرض، حيث قام أعضاء الوفد بالاطلاع على الأجهزة المستخدمة في تصنيع اللوحات بالورشة، وتفقدوا محطة البوبا الارتوازي بمنطقة صدفا، للتعرف على طريقة عمل اللوحات على الطبيعة داخل المحطات، واستمعوا لشرحٍ وافٍ حول آلية تشغيل المنظومة، كما توجه الوفد إلى ورشة الإلكترونيات، وأشادوا بما يجري تصنيعه بتلك الورشة.

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وأضاف المهندس محمد صلاح الدين، أن منظومة تصنيع اللوحات الكهربائية، تأتي حرصا على توفير الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات، وكذا تحسين أداء تشغيل تلك المعدات، وزيادة سعة المحولات، بالإضافة إلى تفادى وجود غرامات لتجاوز معامل القدرة عن الحد المسموح به في استخدام الطاقة الكهربائية، مشيدا بهذا التعاون المثمر بين الشركتين، الذي سيضمن الاستفادة للجميع من أجل الارتقاء بقطاعي المياه والصرف الصحي على كافة الأصعدة.

جدير بالذكر أن وفد شركة مياه سوهاج، ضم المهندس محمد جلال خلف، والمهندس أحمد صلاح حسن، بإدارة الكهرباء والديزل بشركة مياه سوهاج، وأحمد رمضان فني بالشركة، وبصحبتهم المهندسة زينب محمد عبد اللطيف، مدير إدارة ترشيد الطاقة بشركة مياه أسيوط والوادي الجديد، وعدد من مهندسي الشركة. ​