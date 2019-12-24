شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات للمصريين بالخارج لمملكة ليسوتو ضمن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام عمر شحاتة، أحد أبرز المصريين بالخارج المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" ومستشار وزير الاتصالات بمملكة ليسوتو، بتسليم قافلة مساعدات غذائية لأهالى إقليم كوتينج بالمملكة، ضمن الاحتفال بأعياد الميلاد والعام الجديد، وبحضور السيد ماتشيسيتسا موفومودى نائب وزير الداخلية بمملكة ليسوتو.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جنى ثمار مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، وضمن جهود السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تعظيم الاستفادة من خبراء مصر بالخارج لتعميق العلاقات مع شعوب أفريقيا فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم كل الدعم لشعوب القارة السمراء بالتزامن مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بما يقوم به المصريون بالخارج من جهود فى العديد من الدول التى يعملون بها، فضلًا عن مساهمتهم فى تدعيم العلاقات المصرية مع شعوب تلك الدول، بما يقدمونه من جهود وخبرات للمشاركة فى تنمية وطنهم أو البلاد التى يعيشون فيها.

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وأضافت وزيرة الهجرة أن جهود المصريين بالخارج فى القارة الأفريقية بارزة، فى ظل ترؤس مصر للاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية، مضيفة أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" كشفت عن العديد من الكنوز المصرية البشرية بالخارج، فى عدة مجالات، مؤكدة عزم الوزارة على المضى قُدُما فى الاستفادة من طاقات المصريين بالخارج، والاستفادة منهم فى تدعيم صورة الدولة المصرية.

من ناحيته، أوضح عمر شحاته، مستشار وزير الاتصالات فى مملكة ليسوتو، أن قافلة المساعدات تضمنت العديد من المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت وفول الصويا والسكر والمعلبات والحلويات والبسكويت والعرائس ولعب الأطفال بمناسبة الكريسماس.

وأضاف شحاتة أنه يسعى لتعميم الفكرة خلال الفترة المقبلة فى عدد من دول القارة لزيادة قوى مصر الناعمة، ومن بينها دول جنوب أفريقيا مثل سوازيلاند وناميبيا، ووصولًا بباقى دول «تجمع تنمية الجنوب الإفريقى - سادك»، والذى يضم نحو 16 دولة فى عضويتها.