شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالقابضة للمطارات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم الثلاثاء فى بيان له أنه تم الانتهاء من اللائحة المالية الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة. Advertisements وأوضح الطيار أحمد جنينه، أنه سيتم عرضها على مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 للاعتماد.

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