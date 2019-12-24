شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ90 قرية خلال العام المالى 2019/2020، ضمن مشروعات التعاون الدولى المختلفة المُنفذة بواسطة الشركة القابضة وتوابعها.​

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، تطور كمية المياه المُنتجة، والتى وصلت حالياً لـ30.1 مليون م3/يوم على مستوى الجمهورية، يتم ضخها عبر شبكات مياه بأطوال 166 ألف كم، لتغطى 98 % من عدد السكان، ويبلغ عدد الاشتراكات 16 مليون اشتراك، كما يتم معالجة 13.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

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وأكد أن أطوال الشبكات تبلغ 53 ألف كم، وعدد الاشتراكات 8.5 مليون اشتراك، ووصلت نسبة تغطية الصرف الصحى إلى 65 % من عدد السكان.