شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تسترد 3 أفدنة أملاك دولة متعدى عليها منذ 22 عام بمنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من 22 عاماً تمكنت محافظة الجيزة من استرداد مساحة 3 أفدنة أراضى أملاك الدولة بقرية وردان بمركز ومدينة منشأة القناطر كانت تحت تعديات من قبل مخالفين، خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة جاءت فى إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضى المتعدى عليها مؤكداً أن الأرض كانت مخصصة لإقامه محطة الصرف الصحى لقرية وردان وتسبب التعدي عليها فى تعطيل المشروع والوقوف حائلاً دون تنفيذه ما تسبب فى معاناه الأهالى طوال هذه السنوات.
وأشار محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات على الأرض وتسليمها للشركة المسئولة عن أعمال إنشاء المحطة حيث تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء فى مشروع محطة الصرف الصحى بوردان للتسهيل علي المواطنين وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووجه راشد رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بالمتابعة اليومية للأرض وإزالة أي معوقات تواجه الشركه العاملة أولاً بأول وعدم السماح بالتعدي عليها مجدداً .
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