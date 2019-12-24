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صور.. وزير التعليم العالى يفتتح معرض الذكاء الاصطناعى بحضور وزراء التعليم العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء معرض الذكاء الاصطناعى الذى تقيمه الوزارة مع بعض الشركات على هامش المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى بالوطن العربى .

 

ورافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال افتتاح المعرض عدد من وزراء التعليم العالى على مستوى الدول العربية وقيادات وزارة التعليم العالى فى مصر، بالإضافة إلى بعض القيادات والمستشارين التعليم العالى بالدول العربية .

 

ويضم المعرض 3 أجزاء رپبسبة الأولى تتعلق لمبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.

 

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ويتكون الجزء الثانى من المعرض بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .

 

كما يضم الجزء الثالث فى المعرض  الجامعات المصرية التى اتخذت خطوات فعلية   فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث يوجد 8 كليات تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مصر وذلك  لتأهيل من سيقومون بتطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر.

 

 

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