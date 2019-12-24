شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى يفتتح معرض الذكاء الاصطناعى بحضور وزراء التعليم العرب والان مع تفاصيل الخبر
ورافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال افتتاح المعرض عدد من وزراء التعليم العالى على مستوى الدول العربية وقيادات وزارة التعليم العالى فى مصر، بالإضافة إلى بعض القيادات والمستشارين التعليم العالى بالدول العربية .
ويضم المعرض 3 أجزاء رپبسبة الأولى تتعلق لمبادرة ادرس فى مصر التى دشنتها الوزارة خلال الفترة الماضية وذلك لطرح المبادرة على مسئولى التعليم العالى بالوطن العربى لبحث إمكانية تبادل الطلاب.
ويتكون الجزء الثانى من المعرض بعض شركات تكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعى سواء فى الجامعات أو مجال الصناعة .
كما يضم الجزء الثالث فى المعرض الجامعات المصرية التى اتخذت خطوات فعلية فى مجال الذكاء الاصطناعي حيث يوجد 8 كليات تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مصر وذلك لتأهيل من سيقومون بتطبيق الذكاء الاصطناعى فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. وزير التعليم العالى يفتتح معرض الذكاء الاصطناعى بحضور وزراء التعليم العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.