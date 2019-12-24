شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: تنفيذ 14 ألف شقة بمدينة بورفؤاد ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد كل من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مشروعات الإسكان المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى، وذلك تزامنا مع العديد القومى للمحافظة.

وقالت مى عبدالحميد: شملت الجولة، تفقد مشروع وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد والبالغ عددها حوالى 14 ألف وحدة سكنية بالمدينة، والتى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير بالتعاون مع مديرية الإسكان بالمحافظة، مشيرةً إلى أنه تم الاستفادة بنحو ما يزيد عن 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.

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وشددت مى عبد الحميد، خلال الجولة، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، وكذا الالتزام بكافة بنود العقود فيما يخص أعمال التشطيبات وتلافي جميع الملاحظات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات وتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

كما شملت جولة محافظ بورسعيد والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، متابعة مشروع الأبراج السكنية بمنطقتي (الضواحي – السلام) بمدينة بورسعيد، والتي تشمل تنفيذ 3600 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2110 وحدات، وجارٍ تنفيذ 1495 وحدة أخرى بالمشروع، حيث تم التأكيد خلال الجولة، على سرعة الانتهاء من الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد وبكفاءة وجودة عالية.