شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد أعمال تطوير ميدان التحرير "مسلة فرعونية وأشجار نخيل وزيتون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أعمال التطوير فى ميدان التحرير بالقاهرة، ليتم وضع مسلة فرعونية، بالإضافة إلى زراعة نخيل وأشجار زيتون ونظام إضاءة يضفى مظهر جمالى على الشكل العام، بالإضافة إلى دهان العقارات المطلة على الميدان بالكامل وواجهات المحال.

وتتم أعمال التطوير بالتعاون بين وزارات الإسكان والآثار والثقافة ومحافظة القاهرة، حيث سيتم وضع مسلة الملك رمسيس الثانى، التى يتم ترميمها بطول 19 مترا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

وتم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير حيث تم إزالة سارى العلم الضخم الذى كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التى توضع عليها المسلة "وزن 600 طن".

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وتم تنفيذ 9 كمرات بطول 16متر وإرتفاع 2.30 متر وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية و على جانبيها خرسانة ملونة و زراعة نخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

كما سيتم عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.