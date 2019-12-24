شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم صرف معاشات يناير 10 أيام بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بدلا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة .

وشكلت الوزيرة غرفه عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز علي سرعه الآداء لمتابعة صرف المعاشات و تذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات ، لافته الى انه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة و مكاتب البريد و كذلك البنوك بالأموال اللازمة و الكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم

وأوضحت القباج انه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الاولي من صباح اليوم الاول من شهر يناير مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية و ذلك تنفيذا لسياسه الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.