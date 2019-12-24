مصر والأمم المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون والشراكة فى مجال مُكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع السفير إيهاب فهمي ، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير "فلاديمير فورونكوف"، وذلك على هامش مُشاركتهما في المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى بأبو ظبي حول تمكين الشباب وتعزيز التسامُح من أجل منع ومُكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، حيث تم خلال المقابلة بحث سُبُل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والأمم المتحدة في المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب.
استعرض السفير إيهاب فهمي الترتيبات الخاصة بعقد عدد من الأنشطة التي تعتزم مصر استضافتها خلال العام 2020، وذلك في إطار خطة العمل المُشتركة التي تم الاتفاق مُؤخراً على تنفيذها بين الجانبين في تلك المجالات، كما تناول مع وكيل السكرتير العام الفعاليات المُقرر تنظيمها في سياق أسبوع الأمم المُتحدة لمُكافحة الإرهاب في يونيو/يوليو 2020، حيث أعرب "فورونكوف" عن تقديره لجهود مصر ودورها الرائد في مجال مُكافحة الإرهاب والفِكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله، سواء على المُستوى الوطني أو الإقليمي أو مُتعدد الأطراف، ارتباطاً بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما أشاد وكيل السكرتير العام بالحدث الجانبي رفيع المُستوى الذي عقدته مصر في نيويورك على هامش أعمال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول "مُكافحة تمويل الإرهاب"، إعمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2462 لعام 2019، في إطار رئاسة مصر المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات دول شرق أفريقيا التابعة للمُنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، والذي مَثَّل أيضاً أحد أوجه التعاون الناجح بين مصر والمكتب الأممي والمركز التابع له، كما سمح باستعراض الدور المُهم الذي تضطلع به الوحدة المصرية لمُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنفيذ التزامات مصر الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكذلك إبراز الدعم الفني المُقدم للأشقاء في القارة الأفريقية في هذا المجال وغيرها من المجالات المتعلقة بمنع ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف.
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