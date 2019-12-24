شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لوزراء التعليم العالى العرب: يجب صياغة خطة طموحة لتوظيف طاقات الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية مصر فى مجالات التعليم الأساسى والعالى والفنى، بما يساهم فى استيعاب ومواكبة مردود التكنولوجيا البازغة على سوق العمل، ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا من المبتكرين والباحثين باعتبارهم قاطرة وذخيرة الامم.
وأكد الرئيس فى هذا السياق أن كتلة الشباب تشكل الشريحة الأكبر من المجتمعات العربية، ومن ثم تمثل طاقة إيجابية هائلة إذا ما أحسن استثمارها، وهو الأمر الذى يحتم الاهتمام بمحور الشباب من خلال صياغة وبلورة خطة عمل طموحة لتوظيف طاقاتهم وتوعيتهم بالتحديات التى تمر بها المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزراء التعليم العالى والبحث العلمى العرب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
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