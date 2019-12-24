شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددا من أمناء رئاسة الجمهورية، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد، حيث أوفد عبدالعزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصارى إلى طائفة السريان الأرثوذكس، محمد مختار إلى طائفة الأرمن الكاثوليك.

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كما أوفد الرئيس السيسى، عددا من لواءات الشرطة، للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد الجيد، وهم "لواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة أشرف حسنى حسن إلى طائفة السريان الكاثوليك، لواء شرطة فودة عبد المطلب محمد حسنى إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، لواء شرطة منتصر محمد محمود إسماعيل إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة عبد الحميد أحمد حامد أبوالخير إلى طائفة اللاتين الكاثوليك".