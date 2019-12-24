شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السودانية تحقق مع زوجة البشير بتهمة امتلاكها أرصدة غير شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع وداد بابكر الزوجة الثانية للرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق أمام النيابة العامة السودانية للرد على اتهامات موجهة لها حول أرصدة وحسابات مصرفية غير شرعية تابعة لها في ماليزيا، حيث شملت التحقيقات مع زوجة البشير أراضي سكنية في أحياء راقية بالعاصمة الخرطوم، ومشاريع زراعية ضخمة بولاية القضارف شرقي البلاد.

وذكرت مصادر نيابية رفيعة المستوى، وفق صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة السودانية فى إطار كشفها استيلاء زوجة البشير الثانية على أراضى سكنية راقية فى الخرطوم ومشاريع زراعية ألقت القبض على عشرات الأشخاص واستجوبتهم حول قيام "وداد بابكر" بتسجيل أراضى زراعية في القضارف بأسمائهم حتى تتفادى الشبهات حول فسادها، مفيدة بأن زوجة البشير أنكرت امتلاكها لأرصدة أو حسابات في ماليزيا وأكدت أنها تملك منزلين فقط.

جدير بالذكر، أنه تم إلقاء القبض على وداد بابكر من منزلها قبل نحو 3 أسابيع بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، عبر امتلاكها أراضي سكنية في أماكن راقية بالعاصمة الخرطوم، حيث تعتبر وداد بابكر إحدى أبرز عناصر نظام الإخوان البائد إثارة للجدل في المشهد السوداني وتلاحقها الاتهامات بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.