شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أمير قطر مطلوب أمام محكمة أمريكية بتهمة التهديد بالقتل وتعذيب طبيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه خالد بن حمد بن خليفة شقيق أمير قطر، أزمة أمام القضاء الأمريكى بعد أن أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الوسطى في فلوريدا أمرا قانونيا ضده تقضى بضرورة مثوله أمام المحكمة أو إصدارها حكما قضائيا لصالح اثنين من الموظفين السابقين لديهم وهم ماثيو بيتارد وماثيو الليندي، كما حذرته المحكمة الفيدرالية، من التخلف عن المثول أمامها حتى 2 يناير المقبل للرد رسميا على الدعوى الموجهة إليه وإلا مواجهة أحكام قد ستؤثر على استثماراته في الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة "العين الإخبارية" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، نسخة من جميع الأوراق القضائية التي قدمتها المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، التي تتهم فيها خالد بن حمد بن خليفة شقيق أمير قطر بالتهرب هو ومحاميه وشركاته من تسلم دعوى قضائية تحمل شبهات جنائية ومخالفة للقانون، حيث تتولى مهمة الدفاع عن حارسه الشخصي الذى طرده من العمل وهدده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه حتى ألقى بنفسه من أعلى بنايه ليعاني من إعاقة مستمرة.

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وأكدت المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيدا، فى تصريحات سابقة للصحيفة الإماراتية، أن شقيق أمير قطر هارب في مكان غير معلوم حتى لا يستلم الدعوى القضائية مما يعطيه فرصة في تأجيل الجلسات ولا أحد يعرف مكانه، مشيرة إلى أن السفارة القطرية لم ترد على مراسلات مكتبها، حتى يتسنى لها إشهار الدعوى القضائية ضده، والبدء في جلسات المحاكمة العلنية.

وأوضحت ريبيكا كاستانيدا، أن ما قام به شقيق أمير قطر سيكون له عقاب رادع طبقا للقانون الأمريكي، وأن الإمساك به مسألة وقت وسيواجه اتهامات جنائية مختلفة من قبل سلطات التحقيق الفيدرالية الأمريكية.