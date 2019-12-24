شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ميد: القاهرة نجحت فى تحفيز النمو الاقتصادى بالإنفاق على البنية التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "لمحة عن الاقتصاد المصرى"، قال موقع ميد "الخلاصة الاقتصادية للشرق الأوسط"، إن الاقتصاد المصرى يشهد نموا قويا بفضل اتجاهات الاستهلاك المتزايد للطبقة المتوسطة، والحوافز الاقتصادية المدعومة من المشاريع والتطرق الفعال لمصادر التمويل الخارجية.

وقال الموقع المعنى بتوفير تحليلات وتعليقات حول أسواق وشركات الشرق الأوسط ومقره دبى، إن القاهرة نجحت في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق على البنية التحتية.

وأضاف أن سوق المشروعات في مصر ، حيث تبلغ قيمة المشروعات قيد التنفيذ 96 مليار دولار وأكثر من 240 مليار دولار في مراحل مختلفة من مشاريع ما قبل التنفيذ ، جعلها دولة يتم اختيارها بشكل أكبر من قبل اللاعبين الإقليميين الذين يتطلعون إلى التوسع في الخارج.

وارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ، كما حدده صندوق النقد الدولي بنسبة 5.5 في المائة في عام 2019 و 5.9 في المائة في عام 2020 ، إلى حد كبير عن معدلات النمو 2-3 في المائة المعروضة حاليا في معظم البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.