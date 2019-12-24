شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1.. السيسي يلتقى مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمى العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهر..

السيسي يلتقى مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمى العرب

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجموعة من وزراء التعليم والبحث العلمى العرب المشتركين فى المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالى والبحث العلمى فى الوطن العربى المنعقد فى القاهرة فى الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

صور.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بديرمواس

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بحرى كمين دلجا بحوالى 4 كم/ مركز ديرمواس نتيجة اختلال فى عجلة القيادة، والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

انقطاع المياه عن بنها بالكامل غدا لمدة 9 ساعات بسبب غسيل الشبكات

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل، لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس الموافق 26/12/2019 وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور .

الرى تحذر: سقوط أمطار غزيرة الأربعاء على السواحل الشمالية وخاصة الدلتا

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى وخرائط الأمطار على مصر، إلى سقوط أمطار غزيرة الشدة غدا الأربعاء، على السواحل الشمالية وخاصة سواحل الدلتا تقل شدتها على محافظات الوجه البحرى، وقد تصل إلى القاهرة.

وزير الاتصالات: كل المدن الجارى تنفيذها الآن "ذكية" وترتكز على "إنترنت الأشياء"

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن كل المدن التي تنشئها الدولة الآن بدءا من العاصمة الإدارية إلى الـ 17 مدينة جديدة، ستكون مدن ذكية، ترتكز على تكنولوجيا انترنت الأشياء.

طقس الغد مائل للبرودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيرة شمالا تصل للقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غداً الأربعاء، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

3 طرق للتحويلات المالية تشير لارتكاب جريمة إتجار فى البشر بالعمالة القسرية

أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

مساعد وزير الخارجية الأمريكى: مصر تلعب دورا حيويا فى تحقيق الأمن الإقليمى

أكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى، أن مصر تلعب دورا حيويا فى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.