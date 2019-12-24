شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 فى انقلاب سيارة بالصحراوى الغربى بديرمواس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم، حالة المصابين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بحرى كمين دلجا بحوالى 4 كم/ مركز ديرمواس نتيجة اختلال فى عجلة القيادة، والذى أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

اطمأن المحافظ على حالة المصابين، واطلع على تقرير حول حالتهم الصحية، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال اقامتهم بمستشفى ملوى العام لاستكمال العلاج، موجهاً مسئولى الصحة بتوفير الخدمة الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

كما قدم المحافظ واجب العزاء لذوى المتوفين بالحادث بمستشفى ديرمواس المركزى، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين جميعهم من مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط، حيث تم نقلهم لمستشفى ملوى العام، لإجراء الفحوصات، وتلقى العلاج اللازم، وحالتهم العامة مستقرة.













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