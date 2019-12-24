شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بهيئة الاستثمار فى أولى زيارته لها والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار، وتوجه بكل الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، على كل الجهد الذى بذلته خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه وفقاً لمنهج عمل مجلس الوزراء، يٌكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بهيئة الاستثمار فى أولى زيارته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.