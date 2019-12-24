شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة تفقدية لرئيس الوزراء بهيئة الاستثمار فى أولى زيارته لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية داخل مركز خدمات المستثمرين بمبنى الهيئة العامة للاستثمار، فى زيارته الأولى بعد أيام من توليه مهمة الإشراف على ملف الاستثمار من خلال الهيئة، يٌرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها.

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وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حول إجراءات التيسير على المستثمرين فيما يتعلق بتأسيس الشركات، وسرعة إنجاز العمليات المختلفة لإقامة المشروعات الجديدة، وآليات العمل عبر نظام الشباك الواحد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لزيارة مقر الهيئة العامة للاستثمار، وتوجه بكل الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، على كل الجهد الذى بذلته خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه وفقاً لمنهج عمل مجلس الوزراء، يٌكمل أعضاء الحكومة الجدد عمل الوزراء السابقين من أجل مصلحة الوطن والعمل على ضمان تحقيق معدلات مرتفعة من النمو، وتوفير فرص عمل.