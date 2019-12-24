شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بنها بالكامل غدا لمدة 9 ساعات بسبب غسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل، لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس الموافق 26/12/2019 وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور .

وتهيب الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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