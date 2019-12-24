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انقطاع المياه عن بنها بالكامل غدا لمدة 9 ساعات بسبب غسيل الشبكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها بالكامل، لمدة 9 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غدا  الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر يوم الخميس الموافق 26/12/2019  وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور .

وتهيب الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، لافتة إلى أنه سيتم توفير  سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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