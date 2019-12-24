وزير الثقافة تفتتح المعرض الرابع من سلسة كنوز متاحفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المعرض الرابع من سلسلة "كنوز متاحفنا الفنية"، والذي يحمل عنوان ذاكرة الشرق بمجمع الفنون بالزمالك، قصر الأميرة عائشة فهمى، وبحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان مدير المجمع ونخبة من التشكيليين والمهتمين.

قالت عبد الدايم إن سلسلة معارض كنوز متاحفنا الفنية نافذة تتيح الفرصة للشباب والأجيال الجديدة للإطلاع على ثروات الوطن التشكيلية والتى تضم إبداعات الرواد المحليين والعالميين وتمثل جزءا هاما من التراث الإنساني، كما تهدف إلى إعادة الروح للمقتنيات المتحفية النادرة.

ووجهت عبد الدايم، بضرورة استمرار معارض هذه السلسلة باعتبارها نافذة لإعادة اكتشاف روائع فريدة طال حجبها .

يذكر أن معرض ذاكرة الشرق يضم أكثر من 120 لوحة تعود الى القرن التاسع عشر أبدعها كوكبة من الفنانين الأجانب الذين تأثروا بسحر الشرق خاصة مصر بحضارتها العريقة التي ألهمتهم إبداعات رصدت الكثير من معالمها المميزة إلى جانب ملامح من الحياة في تلك الحقبة بمختلف صورها منهم جيرارديه، بوشيه، تيودور فرير، كليمان، دوجيه، هاجيمان ، جيروم ، ديلاكروا ، اوجيست دومينيك وغيرهم.