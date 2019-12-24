تفاصيل لقاء عبدالعال بوزير شئون المجالس النيابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، بحضور المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.

هنأ الدكتور عبد العال المستشار علاء الدين فؤاد على توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة.

من جانبه تقدم المستشار علاء الدين فؤاد بالشكر إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس، مؤكدا أنه سيعمل على القيام بمهمته على أكمل وجه والتعاون مع مجلس النواب وأعضائه خلال المرحلة المقبلة.

وكان المستشار علاء الدين فؤاد أول مدير للجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وقد شغل منصبه منذ 2017 حتى توليه حقيبة وزارة شئون المجالس النيابية.​