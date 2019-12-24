سقوط نصاب انتحل صفة محامي للنصب على أهالي محبوسين بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لاتهامه بانتحال صفة محامي للنصب على أهالي المحبوسين بمدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، من نبيلة ربة منزل بتلقيها اتصال هاتفي من هاتف محمول محدد من أحد الأشخاص أوهمها خلاله المتصل بأنه زوج نجلتها ومحجوز بالقسم لاتهامه بمحضر إيصال أمانة وطلب منها إقراضه مبلغ مالي 14,000 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وحضر إليها أحد الأشخاص لاستلام المبلغ مُدعياً بأنه محامي المذكور، وعقب تسليم سالف الذكر المبلغ المشار إليه اكتشفت أنها تعرضت لواقعة نصب.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل الى أن وراء ارتكابها "أحمد"، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 19 قضية أخرهم 14628 لسنة 2017م النزهة "نصب ".

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد إسلام سمير، ومحمد مجلي، وأحمد الوكيل، وإبراهيم الغمري، وإسلام صبحي، ضباط مباحث القسم من ضبطه حال تواجده بالشقة المُستأجرة المُشار إليها، وبمواجهته أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب علي المواطنين كبار السن عن طريق الاتصال بهم تليفونياً بطريقة عشوائية والادعاء بأنه احد أقاربهم وأنه مقيد الحرية بأحد أقسام الشرطة لكونه مدين بمبلغ مالي ومطالبتهم بمساعدته مادياً لسداد مبلغ المديونية والتحصل منهم علي محال إقامتهم والتوجه لهم مدعياً أنه محامي والاستيلاء علي المبلغ المالي، وأقر بارتكابه عدد 10 حوادث بذات الأسلوب تم بإرشاده بمسكنه ضبط ما يلي مبلغ مالي 50 ألف جنيه، مشغولات ذهبية عبارة عن 7 غويشة، و4 خاتم، و3 سلسلة، وانسيال وأقر بأنها من متحصلات وقائع النصب على المجني عليهم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

تحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وأحالها اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.