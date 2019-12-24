ضبط المتهم بقتل زوجته في مدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لا تهامة بقتل زوجته في منطقة بدر.

تبلغ للمقدم محمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، من شرطة النجدة بسماع صوت استغاثة سيدة من داخل الشقة دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين تجمع عدد من الأهالي أمام الشقة المشار إليها باستبيان الأمر تبين قيام "مصطفى. ع" حاصل على بكالوريوس تجارة بالتعدي على زوجته حنان حاصلة على بكالوريوس تجارة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالرأس ونزيف بالفم بالضرب محدثا إصابتها والتي أودت بحياتها.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهم.

تمكن الرواد محمد الدالي ومحمد الديب، وأحمد دراز، وأحمد القاضي، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم، وبسؤاله تبين أنه يهذي بكلمات غير مفهومة، أمكن التوصل لشاهدي رؤية وبسؤالهما أيدا ما جاء بالفحص، وقررا بسماعهما صوت استغاثة المجني عليها من داخل الشقة محل البلاغ إثر مشاجره بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.