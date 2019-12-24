مباحث السلام تداهم مصنع خمور فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بشرطة التموين، في ضبط مصنع لإنتاج المواد الكحولية الغير مرخص في السلام.

وردت معلومات للعميد أيمن سمير، مأمور قسم شرطة السلام أول، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي غير مشروع في مجال تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، والاتجار فيها ويتخذون من مصنع كائن شارع الحجاز من شارع التروللي تقسيم النزهة الجديدة دائرة القسم مكاناَ لمزاولة نشاطهم الاجرامي.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة وباستهداف المصنع المشار إليه تمكن الرواد محمد جعفر، ومصطفى أبو الفضل، وعلي كساب، وعمرو عزت، ضباط مباحث القسم من ضبط كل من وسيم صاحب المصنع المشار إليه، "فضل" سائق، و"مينا" نجل الثاني، نادي عامل، و"وجيه"، عامل، و"إبراهيم"، عامل، و"مودي"، عامل حال تواجدهم أمام المصنع وقيامهم بتحميل كمية من الكراتين بداخلها مواد كحولية على السيارة قيادة الثاني.

وبتفتيش المصنع عثر بداخله علي المضبوطات التالية عدد 125 كرتونة بداخلهم "خمور، بيرة"، باجمالي 1500 زجاجة، 35 كرتونه بداخلهم فوديكا مختلفة النكهات بإجمالي عدد 212 زجاجة، 4 كرتونة بداخلهم مشروب اوزى" باجمالي عدد 148 زجاجة، كرتونة بداخلها عدد 12 زجاجة نبيت احمر، 3 كرتونة بداخلهم عدد 36 زجاجة خمور زبيب، 227 زجاجة ويسكي ماركة جينز، 17 صندوق بلاستيكي بداخلهم عدد 45 زجاجة اى دى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 70 جركن سبرتو، 58 جوال بداخلهم غطاء زجاجات، 4 جوال بداخلهم زجاجات بيرة فارغة، 59 كرتونة بداخلهم كمية من الاستيكارات لعلامات تجارية عالمية ومحلية مقلدين، 5 ماكينات كبس هوائي، 2 بانيو بداخلهم سائل السبرتو مخلوط بماء النكهات، وبمواجهتهم أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم الأول بإدارة المصنع بدون ترخيص، وقيامه بالاشتراك مع باقي المتهمين في تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على عملائهم لتحقيق إرباح غير مشروعة بمواجهة باقي المتهمين ايدوا ما جاء بأقوال الأول وأقروا بقيامهم بتحميل السيارة المضبوطة بقصد توزيع المضبوطات على عملائهم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع الشرق، إلى النيابة العامة.