"قطعوه بالساطور".. النيابة تحقق مع 4 متهمين بقتل "كلب المطرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

بدأت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 4 متهمين في واقعة قتل "كلب المطرية".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعذيب كلب وقتله بالساطور في منطقة المطرية شرق القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، وادعوا أمام رجال المباحث بمهاجمة الكلب للمواشي الخاصة بهم.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أمرت بتفريغ الكاميرات واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.