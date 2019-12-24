محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
بدأت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبدالعال، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع 4 متهمين في واقعة قتل "كلب المطرية".
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتعذيب كلب وقتله بالساطور في منطقة المطرية شرق القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أنهم 4 أشخاص، وادعوا أمام رجال المباحث بمهاجمة الكلب للمواشي الخاصة بهم.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة التي أمرت بتفريغ الكاميرات واستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر "قطعوه بالساطور".. النيابة تحقق مع 4 متهمين بقتل "كلب المطرية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.