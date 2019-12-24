يقظة رئيس مباحث التبين تسقط المتهم بسرقة "توك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، لقيامة بسرقة "توك توك" كرها من سائقه بمنطقة التبين.

أثناء مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بشارع القومية للأسمنت دائرة القسم استغاث به "محمد. خ" سائق "توك توك" وقرر بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة حلوان مستقلا دراجة بخارية "توك توك"، قيادته ملكه استوقفه أحد الأشخاص أدلي بأوصافه التقريبية بدعوى توصيله لمحل البلاغ، وفور وصولهما قام الأخير بتهديده باستخدام سلاح أبيض كتر، كانت بحوزته واستولي منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه ولاذ بالفرار.

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بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين انه يدعى "صابر.ش" عاطل حال استقلاله الدراجة البخارية المستولى عليها وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد محمود حجازي، مفتش المباحث، بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسؤال المجني عليه اتهمه بسرقته بالإكراه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.