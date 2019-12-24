سقوط طالب بحوزته مقبرة آثار متحركة في مصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت رجال مباحث القاهرة، في القبض على طالب بمصر القديمة، وبحوزته قطع يشتبه في آثريتها.

أثناء مرور المقدم إسلام عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، والرواد محمد عاطف، وإبراهيم كرم، ورامي عبد العال، وإسلام طه، ومحمود كمال، ضباط مباحث القسم، بشارع نادي الرماية بمنطقة الزهراء دائرة القسم تمكنوا من ضبط "عمر.خ" طالب وبحوزته جوال بداخله المضبوطات التالية تابوت ذهبي اللون طوله 120 سم، عدد 3 تماثيل مختلفة الأحجام، لوحة فرعونية يشتبه في أثريتهم.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بما أسفر عنه الضبط اعترف بتحصله على المضبوطات من المدعو "مصطفى. ع" عاطل بقصد الاحتفاظ بها وإخفائها لحين التصرف فيها بالبيع.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.