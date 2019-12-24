سقوط عامل سرق مليون و400 ألف جنيه من خزينة شركة بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالسطو على إحدى الشركات، وسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة الشركة بالأزبكية.

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى الشركات -كائنة بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه) من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وهو (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئي"تبديد" ).

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأضاف بأنه نظراً لسابقة مشاهدته لأحد الأشخاص حال قيامه بالدخول للشركة حاملاً حقيبة بها مبلغ مالي، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة، وفى سبيل ذلك توجه للشركة ليلاً عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة، وعثر على المفتاح الاحتياطي الخاص بالخزينة وقام بسرقة المبالغ المالية المستولى عليها .

تم بإرشاده ضبط (مبلغ 803 ألف جنيه-وأضاف بشرائه سيارتين "إحداهما مضبوطة بحوزته والأخرى ضُبطت بإرشاده، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية، هاتف محمول"- مبلغ 3700 دولار من متحصلات واقعة السرقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.