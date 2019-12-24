مصر | ضبط 4 بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة في القليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة في القليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، في ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات نارية من ذات العيار،و كمية من مخدر الهيروين "وزنت 200 جرام"،و مبلغ مالى، وعدد 2 ميزان حساس، و4 هواتف محمولة.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والهواتف للإتصال بعملائهما.



فيما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، من ضبط فران بحوزته بندقية آلية وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.



واستطاعت وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من ضبط عاطل بحوزته قطعة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر الأستروكس، عدد 1772 قرص مخدر، 2 هاتف محمول، 2 شريحة هاتف محمول، 11سلاح أبيض مختلف الأنواع، 10 شفرة موس داخل زيارة لأحد نزلاء سجن القسم - محبوس على ذمة قضية قتل وسلاح نارى وذخائر وبمواجهة المتهم إعترف بمحاولته تهريب المضبوطات للسجين المذكور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

