مصر | "عذبته حتى الموت".. استمرار حبس سيدة لقتلها نجل زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عذبته حتى الموت".. استمرار حبس سيدة لقتلها نجل زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس سيدة وزوجها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقتلها طفله (من زوجة أخرى)، والذي يبلغ من العمر 3 سنوات، ودفنه بدون تصريح بمساعدة أبيه في منشأة القناطر.

وكشفت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، في واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إثر تعذيبه على يد زوجة والده، بمنطقة منشأة القناطر، أن زوجة والد الطفل اعتدت عليه، لتبوله على نفسه كنوع من التأديب، وأثناء ذلك قامت بضربه حتى سقط على الأرض، وارتطمت رأسة وأصيب بنزيف داخلي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، فقامت الزوجة ووالد الطفل بدفنه دون تصريح بمساعدة والده، خوفًا من المساءلة القانونية.