مصر | بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 من تجار "الكيف" بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"كوكتيل مخدرات".. سقوط 4 من تجار "الكيف" بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة.

حيث نجحت الإدارة، في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 1،120 كيلو جرام" ومبلغ مالي.



وكما نجحت، في ضبط 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة دار السلام "لإثنين منهم معلومات جنائية"، حال تواجدهم بمنطقة سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 830 جرام" ومبلغ مالي.



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

