مصر | "الهواتف المجهولة" وراء ضبط صاحب محل بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهواتف المجهولة" وراء ضبط صاحب محل بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل كائن بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بالاتجار بالهواتف المحمولة "مجهولة المصدر" المخالفة للقانون.

وعثرت الأجهزة الأمنية داخل المحل على (200 هاتف محمول مختلف الأنواع- 775 شاحن وبطارية- 100 علبة هاتف محمول- 1500 ملصق رقم تسلسلي "سريال" مطبوع وشهادة ضمان "مقلدين") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات لإعادة تغليفها داخل العلب المضبوطة ووضع الرقم التسلسلي "السريال" وشهادة الضمان المُقلدين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.