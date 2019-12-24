مصر | ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة بالطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 30 سائقا لتعاطيهم المواد المخدرة بالطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، حملات مرورية على الطرق السريعة، لتنظيم حركة السير وضبط المخالفين.

وأمر مساعد الوزير، بضرورة ضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة، لخطورة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث كبيرة، وحفاظا على أرواح الجميع.



وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5382 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



1837 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

199 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير

9 دراجات نارية مخالفة

12 مخالفة "موقف عشوائي

55 مخالفة شروط الترخيص

30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.