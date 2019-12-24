مصر | لسرقته 1.4 مليون جنيه.. القبض على مدير شركة بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لسرقته 1.4 مليون جنيه.. القبض على مدير شركة بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مدير إحدى الشركات، كائنة بدائرة القسم، لسرقته مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه من داخل الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة.



وأسفرت جهود فريق بحث جنائي عن تحديد مرتكب الواقعة وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس جزئى" تبديد".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأضاف بأنه نظرًا لسابقة مشاهدته لأحد الأشخاص حال قيامه بالدخول للشركة حاملًا حقيبة بها مبلغ مالي، اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الشركة، وفي سبيل ذلك توجه للشركة ليلًا عقب انصراف العاملين بها وتمكن من الدخول من الشباك من خلال العقار المجاور للشركة، وعثر على المفتاح الاحتياطى الخاص بالخزينة وقام بسرقة المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم بإرشاده ضبط مبلغ 803 ألف جنيه، وأضاف بشرائه سيارتين "إحداهما مضبوطة بحوزته والأخرى ضُبطت بإرشاده، ومجموعة من الأجهزة الكهربائية، هاتف محمول"- مبلغ 3700 دولار من متحصلات واقعة السرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

