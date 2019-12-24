مصر | "كاميرا" تسبب في سقوط عصابة سرقة السيارات بروض الفرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاميرا" تسبب في سقوط عصابة سرقة السيارات بروض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بتشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات، حيث قاما بعرض كاميرا للبيع بأحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية مما أثار الشك حولهما.

وبالانتقال والفحص تم ضبطهما وهم مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان السلام "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (فرد خرطوش- حقيبة بداخلها كاميرا "مجهولة المصدر").



وبمناقشتهما عن مصدر الكاميرا المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأن الكاميرا من متحصلات نشاطها الإجرامي وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

