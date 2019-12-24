مصر | رئيس النيابة الإدارية يفتتح ندوة مواجهة الفساد "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النيابة الإدارية يفتتح ندوة مواجهة الفساد "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن تتناول الدورة عددًا من المحاضرات القيمة يلقيها نخبة من المستشارين بالنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة العليا ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الرقابة الإدارية، وهم كل من: المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار عبد الله محمد، رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، والوكيل أول جلال حلمي، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والمستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار سعد خليل، عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ويسلط المحاضرون، الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية كهيئة قضائية من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون داخل الجهاز الإداري للدولة.
وصرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير.