مصر | "بيسرق جيرانه".. حبس لص الشقق السكنية بمدينة بدر

لسرقته الشقق السكنية بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بسرقة 3 شقق بنفس العقار الذي يسكن به وتمكن من سرقة 2 هاتف محمول و3 لاب توب، 4 رسيفر ومصوغات ذهبية تقدر بـ13 ألف جنيه ومبلغ مالي "5 آلاف جنيه".



ووردت عدة بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة شققهم السكنية بأسلوب كسر الباب وبإجراء التحريات اللازمة، وتم تحديد هوية المتهم وضبطه وعثر بحوزته الأدوات المستخدمة في فتح أبواب الشقق التي قام بسرقتها.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.