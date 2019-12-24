مصر | نادي القضاة يهنئ وزير العدل بمنصبه الجديد

وجاء في برقية التهنئة:

يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن بأصدق التهاني والتبريكات لمعالي المستشار الجليل عمر مروان لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل.

وهو الاختيار الذي صادف أهله وأسعد جموع القضاة ليقينهم مدى حرص معالي الوزير الموقر من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية.

آملين توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة للعمل على تطوير منظومة العدالة.