مصر | نادي القضاة يهنئ وزير العدل بمنصبه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يهنئ وزير العدل بمنصبه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة النادي هنأ المستشار الجليل عمر مروان، بمناسبة توليه منصب وزير العدل.
وجاء في برقية التهنئة:
يتقدم مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار الجليل محمد عبد المحسن بأصدق التهاني والتبريكات لمعالي المستشار الجليل عمر مروان لنيله ثقة القيادة السياسية في تولي حقيبة وزارة العدل.
وهو الاختيار الذي صادف أهله وأسعد جموع القضاة ليقينهم مدى حرص معالي الوزير الموقر من خلال تاريخه القضائي المشرف على الحفاظ على استقلال القضاء ودعم القضاة في كل ما من شأنه معاونتهم على أداء رسالتهم السامية.
آملين توطيد أُطر التعاون المستمر والمثمر بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة للعمل على تطوير منظومة العدالة.
والمضي قدما في سبيل تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام القضائي وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق عدالة ناجزة نافذة تتسم بالسرعة والدقة بإجراءات ميسرة تكفل حماية الحقوق والحريات مع خالص الدعوات والتمنيات لسيادته بالتوفيق والسداد.