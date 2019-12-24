أخبار مصر | قرار مهم من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مهم من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتلعيم، فتح باب التقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2019-2020.

وأضافت الوزارة، عبر الموقع الرسمي لها أنه "على كل من يجد في نفسه القدرة والكفاءة وتنطبق عليه شروط والضوابط عليه التقديم".

كما أعلنت فتح التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحان الثانوية العامة (رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية).

وأتاحت الوزارة، التسجيل الإلكتروني للراغبين في التقدم لأعمال امتحان الثانوية العامة "رئيس لجنة سير - مراقب أول - رئيس مركز توزيع الكراسة الامتحانية".

